Père Noël : faut-il dire la vérité aux enfants ?

Chaque année, la question revient : faut-il ou non laisser son enfant croire au Père Noël. Si certains parents redoutent de mentir à leurs bambins, le bon choix ne serait peut-être pas celui de la vérité. Valérie Sengler, psychanalyste, rappelle l'importance de laisser son enfant croire au Père Noël. Pas vraiment un mensonge, mais un mythe qui aide les petits à s'intégrer dans la société. Grâce au vieux monsieur barbu, les enfants comprennent que tout est possible. Un monde magique indispensable à leur développement.Le Point : Encourager son enfant à croire au Père Noël, est-ce lui mentir ?Valérie Sengler : Absolument pas ! Le Père Noël n'est pas un mensonge, c'est un mythe, une base de la société. Tout le monde fait semblant d'y croire en sachant pertinemment que c'est faux. Le Père Noël fait partie des rites sociaux auxquels il est agréable d'adhérer.Pourquoi certains parents ne laissent-ils pas leurs enfants croire au Père Noël ?Pour les petits, le Père Noël représente l'archétype du bon-papa, du bon géant, c'est la possibilité que de bonnes choses puissent arriver. En entrant dans ce monde imaginaire, l'enfant intègre le fait que tout est possible. Les parents qui refusent de laisser leurs enfants croire au Père Noël sont désenchantés, ils ont perdu leur part de magie et d'insouciance. Ils veulent faire entrer leurs enfants dans un monde d'adulte. Pour aller au bout de cette logique, il faudrait également les priver de...