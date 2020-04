Père Marc : "J'ai dit au pape de prier pour Sunderland"

Il est l'une des dernières lueurs d'espoir pour certains fans désespérés du Sunderland AFC, embourbé depuis bientôt deux ans en League One, la troisième division anglaise. Révélé par la série Sunderland 'til I die, où il donne des messes pour le club du nord-est de l'Angleterre, Marc Lyden-Smith, alias Father Marc, le curé de la paroisse de Sunderland, évoque le rapport qu'entretiennent les habitants de sa ville avec leur équipe de football, mais aussi sa propre passion pour les Black Cats. Une passion qu'il n'a jamais reniée, pas même au Vatican. Et surtout pas à Newcastle, chez le voisin honni.

"Je ne sais pas si c'est le cas en France, mais en Angleterre, en particulier en Premier League, la plupart des équipes de football ont une personne - parfois protestante, parfois catholique, parfois musulmane - avec qui les joueurs, les membres du staff ou les salariés peuvent échanger en toute confiance ou prier."

Je ne sais pas. J'ai surtout la chance d'être un curé et un fan de football dans une ville où le foot et la religion occupent une place importante. Prêcher sur le football n'est peut-être pas très commun, mais la série montre à tous à quel point ce sport et la foi comptent dans la vie des citoyens de Sunderland. En tant que responsable religieux d'une ville très attachée à son équipe de foot, je me dois de prier pour le club et ses fans chaque semaine.Je suis devenu prêtre en 2010, et pour ma première affectation, j'étais à Newcastle, dans le centre-ville. J'y suis resté quatre ans, ce qui était assez délicat en tant que supporter de Sunderland, mais ensuite l'évêque, dans sa grande sagesse, m'a confié la paroisse de Sunderland en 2014.C'est là que j'ai commencé à le faire. Je me suis tout de suite senti chez moi, beaucoup plus que quand je vivais dans la gueule de l'ennemi en plein centre de Newcastle. Mais les deux villes ont des habitants formidables et des supporters géniaux, et j'ai toujours trouvé la rivalité entre les deux clubs assez bon enfant, en particulier quand j'exerçais au beau milieu des fans de Newcastle. Chaque semaine, j'avais droit à des blagues et des petites taquineries, mais c'était Lire la suite de l'article sur SoFoot.com