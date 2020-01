Père Bertrand Sawadogo : "J'évite de parler de football à l'église"

Après la qualification face à Nancy, le président de l'ASM Belfort, Jean-Paul Simon, avait raconté l'exploit de ses joueurs, neuvièmes de National 2, en pointant un homme du doigt. Son nom ? Bertrand Sawadogo, 32 ans, prêtre à la paroisse Saint-Jean Baptiste de Belfort, mais aussi membre de l'équipe vétéran du club. Avant la réception de Montpellier, mardi soir, le vicaire se raconte.

"J'ai 32 ans, j'ai joué au football toute ma vie, c'est l'une de mes passions les plus fortes... Aujourd'hui, je joue avec l'équipe vétéran du club, en défense, sur le côté droit. Le problème, c'est que vu que les messes sont le dimanche matin, je ne peux pas disputer les matchs. La priorité reste la pastorale."

Je sors tout juste des cours. On parle beaucoup de mon activité de prêtre, mais si je suis à Belfort, c'est aussi pour mes études. Je suis ici pour me former dans le domaine du développement durable et des énergies renouvelables. Donc là, je sors tout juste de l'IUT et je suis en route pour le presbytère.Je suis arrivé le 25 août 2018. J'ai choisi Belfort en fonction des universités de la région et parce que je pouvais, en parallèle des cours, rendre service en tant que prêtre.J'ai vu que le président avait dit ça après la victoire contre Nancy en Coupe de France. Je pense que c'est un petit clin d'œil d'amitié de sa part. Il sait que je n'y suis pour rien. C'est une simple coïncidence même si, c'est vrai, je n'ai jamais vu l'équipe perdre ! Je prie d'ailleurs pour ne jamais voir l'ASMB perdre.Non...J'évite de parler de football à l'église. J'aborde plutôt le sujet dans un cercle restreint. Bon, c'est vrai que dimanche, après la cérémonie, on a beaucoup parlé du match contre Montpellier. Beaucoup de fidèles aiment le club, le président est aussi un fidèle pratiquant de la paroisse. Il a participé à ma bonne intégration Lire la suite de l'article sur SoFoot.com