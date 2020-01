Pepsi, Pepper, Tyrion... ces noms de chien cartonnent

Lucky en 2015, Marley et Maya en 2016, Naya en 2017 ou encore Oslo en 2018. Au palmarès des noms de baptême donnés aux chiens en France, la règle de la première lettre, différente chaque année en suivant l'alphabet, est reine et largement suivie par les propriétaires depuis son instauration en... 1926 ! L'année dernière, celle du « p », c'est Perle qui a décroché le pompon, selon une enquête conduite par le site animaux-relax.com auprès d'un peu plus de 14 500 propriétaires de chiens. La liberté est totale pour trouver le nom qui collera le mieux à la personnalité et à l'allure de l'animal. Aucune obligation d'ailleurs de respecter la lettre proposée par le LOF, le Livre des origines français, registre qui répertorie les chiens de race. Les propriétaires ne se privent pas en faisant preuve d'une imagination débordante.Les noms traditionnels en net recul« On observe depuis quelques années le recul des noms plus traditionnels », notent les auteurs de l'étude. C'est ainsi que s'affichent quelques patronymes étonnants dans le top 20, à côté des classiques Perle, Pirate ou Poupette. C'est le cas par exemple de Pixel (deuxième nom le plus donné) ou Prada (8e place) en référence à la marque de vêtements et de maroquinerie de luxe.Une tendance de plus en plus tenace se dégage tout de même. Selon une autre enquête (réalisée entre septembre et novembre 2019 et basée sur l'analyse de deux millions de noms de chiens dans le monde communiqués par leurs propriétaires, dont 25 000 en France), menée cette fois-ci par rover.com, une plateforme qui permet de trouver une personne acceptant de s'occuper ou d'accueillir chez elle un animal pour une courte durée, l'inspiration vient de plus en plus de l'univers de la gastronomie.« C'est une particularité française qui démontre l'attachement et la relation très intime et affectueuse que les propriétaires de chiens développent pour leur ...