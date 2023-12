Pepe Reina bientôt dans l’histoire

Le vrai divin chauve.

Partout où il a enfilé ses gants, Pepe Reina a souvent été titulaire. Et ce jeudi soir, le quadragénaire (41 ans) est un peu plus entré dans l’histoire, en devenant le deuxième joueur le plus capé en Coupe d’Europe. Face au Panathinaikos en Ligue Europa (victoire 3-2), le gardien de Villarreal a en effet signé sa 189 e apparition toutes compétitions continentales confondues. Soit un match de plus que son ancien collègue et compatriote, Iker Casillas (188).…

LP pour SOFOOT.com