"Pepe" Mujica, l'ancien guérillero devenu président atypique de l'Uruguay

Ex-guérillero truculent au style informel et austère, icône de la gauche sud-américaine, l'ancien président uruguayen José Mujica, décédé mardi à l'âge de 89 ans, fut un chef de l'Etat atypique.

José Mujica, dit "Pepe", était devenu célèbre dans le monde entier pour son refus des conventions à l'époque où il dirigeait l'Uruguay (2010-2015).

Ce chantre de la frugalité qui se disait "philosophiquement stoïcien" conduisait lui-même sa vieille Coccinelle et avait refusé de vivre dans la résidence présidentielle, préférant sa modeste ferme des environs de Montevideo. Il devait sa popularité à sa personnalité et à son verbe spontané, sans langue de bois et souvent polémique.

Le président brésilien Lula prend dans ses bras l'ex-président uruguayen José "Pépé" Mujica, à Montevideo le 5 décembre 2024 (L) embraces former Uruguayan President (2010-2015) Jose Mujica after decorating him with the National Order of the Southern Cross during a visit to the latter's home in Montevideo on December 5, 2024. Uruguay's former president (2010-2015) Jose "Pepe" Mujica, a former guerrilla fighter and icon of the left in Latin America, died at the age of 89 on May 13, 2025, the government announced. The farmer dubbed the "world's poorest president" during his presidency for his modest lifestyle had been diagnosed with cancer of the esophagus in May 2024. ( AFP / Dante Fernandez )