Pepe détrône Francesco Totti !

Comme le bon vin.

Pepe continue de sévir dans la plus belle des compétitions européennes, à 40 printemps. Porto ne s’en plaindra pas. Le Portugais était encore une fois titulaire, ce mardi, contre Antwerp (2-0). Associé à David Cormo (24 ans) en défense centrale, il a réussi un match plein, ponctué d’un but dans le temps additionnel, d’une tête bien smashée. Un but très spécial puisqu’il est ainsi devenu le buteur le plus âgé de la glorieuse histoire de la Ligue des champions, à 40 ans et 254 jours, effaçant Francesco Totti, qui avait marqué à 38 ans et 59 jours en 2011. Pepe détenait déjà le record du joueur de champ le plus âgé à disputer un match dans la compétition puisqu’il avait dépassé les petits jeunes Alessandro Costacurta et David Weir (40 ans et 111 jours) lors de la précédente journée.…

QB pour SOFOOT.com