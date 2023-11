Pepe, 40 ans et toujours plus fort

Personne n’en doutait, mais Pepe continue de le faire savoir. Le vieux briscard de 40 ans enchaîne les performances dignes d’un jeune morfal de 20 balais sous les couleurs du FC Porto. Hommage au désormais plus vieux buteur de l'histoire de la Ligue des champions.

À l’approche de la fin d’année et du moment où chacun d’entre nous décidera des cases à cocher pour l’année suivante, j’ai décidé de faire un vœu dès ce mardi soir. Celui d’arrêter de s’extasier devant un jeune talent qui n’a rien montré de plus que deux ou trois dribbles, qui a claqué un but pour son premier match, ou encore celui qui devient « crack » dans la bouche de tout le monde parce que son nom sonne comme le carnaval de Rio. Il est temps de rendre la gloire à ceux qui le méritent le plus : les anciens. Ce mardi soir, au stade du Dragon, c’est Pepe qui a donné la leçon. Tout comme la semaine dernière, c’était ma grand-mère. Elle était descendue de son HLM pour enlever la clope au bec des plus jeunes dans le hall d’entrée avant de leur faire la morale. Ces mêmes jeunes qui pensaient s’en être débarrassés en l’aidant à monter ses courses au retour du marché le week-end passé. J’ai beau la voir plusieurs jours de la semaine, je n’arrive pas à comprendre pourquoi elle m’étonne encore. C’est exactement pareil avec le capitaine des Dragons.

