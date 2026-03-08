Pep Guardiola suspendu après avoir abusé du jaune

C’est ce qu’on appelle faire un carton. Sanctionné d’un jaune ce samedi soir lors de la victoire de son Manchester City face à Newcastle (1-3) en huitième de finale de FA Cup, Pep Guardiola vient d’écoper d’une suspension de deux matchs dans la foulée. La raison ? Une accumulation de biscottes. L’entraîneur des Citizens a été averti à six reprises cette saison.

Un sursis pour une finale

Guardiola est donc assuré de manquer le déplacement de City à West Ham en Premier League le 14 mars prochain, ainsi que le quart de finale de FA Cup – contre un adversaire encore à déterminer – lors du premier week-end d’avril.…

JD pour SOFOOT.com