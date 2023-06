Pep Guardiola reçoit enfin les félicitations de son idole

Elle a cédé à son caprice.

Pep Guardiola, qui vient tout juste de fêter son titre de champion d’Europe avec Manchester City, avait évoqué il y a quelques mois son désir de voir Julia Roberts – l’une de ses trois idoles avec Michael Jordan et Tiger Woods – venir rendre visite à son club. L’actrice de 55 ans, de passage à Manchester en 2016, avait passé une tête à Old Trafford et pas à l’Etihad, au grand dam du Catalan qui avait chouiné devant la presse au sujet de cette histoire, il y a quelques semaines. Une crise d’enfant de 12 ans qui a bien fonctionné, pour son plus grand bonheur.…

AC pour SOFOOT.com