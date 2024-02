information fournie par So Foot • 27/02/2024 à 17:56

Pep Guardiola inspire l’entraîneur des Boston Celtics

Le GOAT ultime des entraîneurs de sport ?

Le spectre tactique de Pep Guardiola est si puissant qu’il s’invite dans les cahiers de stratégie des entraîneurs de basket-ball. Le coach des Bostons Celtics, Joe Mazzulla, a avoué dans The Athletic être un grand fan du tacticien espagnol, au point d’en faire une source d’inspiration : « J’étudie beaucoup Manchester City et j’étudie beaucoup Pep. » Selon lui, le style de Guardiola, avec des joueurs en perpétuel mouvement sur le terrain, correspond parfaitement aux attentes du parquet. « C’est l’essence même du basket et de la contre-attaque au football » , dit-il.…

TN pour SOFOOT.com