information fournie par So Foot • 30/01/2024 à 18:53

Pep Guardiola au soutien de Xavi, sous pression au Barça

Rouge sur banc, tout fout le camp.

Après l’annonce de Xavi, samedi dernier, affirmant qu’il quittera le club barcelonais à la fin de l’exercice 2023-2024, pour des raisons « mentales et footballistiques » , Pep Guardiola a tenu à réagir à la déclaration de l’entraîneur catala​n du FC Barcelone, lors d’une conférence de presse ce mardi, en amont de la rencontre de Manchester City face à Burnley. L’entraîneur des Citizens​ a affiché son soutien à son ancien joueur, expliquant la situation difficile auquel s’exposent les coachs qui se retrouvent à la tête du club blaugrana , ce qu’il a fait de 2008 à 2012. « Nous ne pouvons pas comparer la pression subie en Angleterre avec celle en Espagne, selon mon expérience. C’est mille fois plus difficile là-bas. Six conférences de presse par semaine, beaucoup de matchs. La pression que l’on ressent à Barcelone n’est comparable à celle d’aucun autre endroit » , a déclaré le Catalan de 53 ans ce mardi.…

JBC pour SOFOOT.com