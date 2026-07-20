Pep Guardiola au chevet de l'Italie ?
Peppe Guardiolo ? Après dix belles et longues années à tout gagner avec Manchester City, Pep Guardiola est un coach à prendre depuis son départ d’Angleterre. Une information qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd du côté de l’Italie , alors pourquoi pas tenter le coup pour la Nazionale , toujours à la recherche d’un tacticien après la démission de Gennaro Gattuso, à la suite de la non qualification pour la Coupe du monde.
Une réunion à Barcelone
Tous fraîchement nommés au poste de directeur technique pour Paolo Maldini et conseiller pour Leonardo, l e nouveau duo à la tête du foot transalpin aurait rencontré Pep Guardiola à Barcelone, d’après SkySport Italia , pour le convaincre de prendre les rênes de la sélection . Un sacré objectif pourrait donc attendre le Catalan puisque l’Italie a raté les trois derniers Mondiaux, une éternité pour les habitants de la Botte.…
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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