Pep et Lillo, deux saumons sur la Mersey

"Einstein et Picasso" se sont donné rendez-vous sur le banc de City, a dit el Loco Sebastian Abreu. Pas faux. Juanma Lillo aux côtés de Pep Guardiola, c'est aussi le plus beau duo de saumons depuis Socrate et Platon. Première semaine de voyage. Premières impressions.

"Piantoni, c'était Iniesta"

Après des mois passés à monter puis descendre des avions, à annuler son retour en Chine pour cause de virus, à visiter sa mère dans une maison de retraite où le Covid menaçait toutes les vies fragiles, le football vient d'apporter à Juanma Lillo une délicieuse récompense. Son ami Pep Guardiola, qui traversait lui-même le deuil de sa mère décédée il y a quelques semaines, l'avait appelé pour lui proposer un siège à sa droite. Non pas pour le servir. Non. On ne propose pas un tabouret de subalterne à un maître de cette envergure. Pour le soutenir, plutôt. Et éventuellement prendre quelques coups à sa place quand les vents deviendraient défavorables. Lillo est le seul entraîneur au monde qui peut encore faire la leçon à Guardiola. Pep le sait. Juanma aussi. Lillo n'est pas un adjoint, c'est un sage qui veille. Alors à peine arrivé à Manchester dimanche dernier, il a passé toute la journée de lundi, comme en 2006 au Mexique, à parler football avec son vieil ami jusqu'à une heure du matin. C'est la loi du genre entre ces deux hommes, le football est un prétexte à la conversation :Pour expliquer ce qui le rapproche de son illustre ami (qui depuis la semaine dernière vient le chercher tous les jours en bas de son hôtel), il faut comprendre de quelle matière est faite l'âme de son camarade. Amateur d'éternité, Lillo est un érudit d'un genre inédit. Le sage collectionne depuis l'adolescence absolument toutes les revues de football du monde au point de se faire livrer à intervalles réguliers des caisses d'archives venues de l'autre côté de l'horizon. Chez nous,etsont concernés par les étagères de sa maison du centre de la péninsule. C'est la raison sans doute pour laquelle il est (notamment) si Lire la suite de l'article sur SoFoot.com