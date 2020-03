Pep Clotet : " Améliorer le joueur est la meilleure façon d'améliorer l'équipe "

En Angleterre, le Championship a aussi droit à son "Pep" : Clotet, le coach catalan de Birmingham City, qui affronte Leicester ce mercredi soir au 5e tour de la FA Cup. L'occasion de revenir avec lui sur son drôle de parcours et ses diverses influences, de Johan Cruyff à Marcelo Bielsa, en passant par Michael Laudrup, l'homme qui lui a ouvert les portes du foot anglais.

"Cruyff est la grande référence de tous les entraîneurs catalans. Mon père était socio du Barça et il nous emmenait au Camp Nou mon frère et moi quand nous étions petits. C'est là que j'ai découvert ce football électrique..."

J'ai eu une grave blessure au genou et j'ai eu du mal à récupérer. Je jouais au Club Futbol Igualada, un club semi-professionnel de l'intérieur de la Catalogne, où j'entraînais déjà les jeunes. C'est quelque chose qui m'avait toujours plu. J'ai continué à jouer dans une équipe amateur pendant mon temps libre, mais développer le talent des jeunes joueurs était devenu ma passion et ma priorité. En 2001, je suis recruté par Cornella, une équipe de quatrième division, et je passe la Licence UEFA Pro.Je connaissais des entraîneurs de l'Espanyol qui passaient leur diplôme avec moi, mais je n'avais pas de lien direct avec le club. Je crois que c'est le succès de mon étape avec les jeunes de Cornella qui a attiré leur attention. On a fini 4d'une poule remplie d'équipes pros : le Barça, l'Espanyol, Villarreal, Valence... Et ils m'ont pris. Je suis devenu très ami avec José Manuel Casanova, le directeur du centre, que je considère comme mon mentor. J'ai beaucoup appris de lui sur le jeu, mais aussi sur la recherche et la détection de jeunes joueurs susceptibles d'intégrer rapidement l'équipe première.