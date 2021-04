Pénurie de vaccins en Inde, où le nombre d'infections atteint un record

Une pancarte signalant la pénurie de vaccins dans un centre de vaccination de Bombay le 8 avril 2021 ( AFP / BHUSHAN KOYANDE )

L'Inde, où 87 millions de doses de vaccin anti-Covid ont été administrées jusqu'ici pour une population de 1,3 milliard d'habitants, est confrontée à une pénurie, selon les médias locaux, au moment où le nombre d'infections a atteint un nouveau record quotidien.

Plus de 126.000 nouvelles infections ont été enregistrées en 24 heures, soit plus de 10 fois plus que les chiffres du mois de février, et environ 1,8 million de nouveaux cas ont été enregistrés depuis le 1er mars.

Cela a poussé plusieurs régions à renforcer les restrictions d'activité, tandis que dans l'ouest de l'Inde, le Maharashtra, épicentre actuel de l'épidémie, où se trouve la mégapole Bombay, devrait entrer en confinement ce week-end. Le Tamil Nadu, dans le sud, a été le dernier Etat jeudi à annoncer de nouvelles restrictions.

Le Premier ministre Narendra Modi, qui a reçu sa deuxième injection jeudi, a tweeté que les vaccins étaient "parmi les rares moyens dont nous disposons pour vaincre le virus" et exhorté la population à suivre son exemple.

Or, selon le Times of India, dix États ont des stocks de trois ou quatre jours seulement, notamment l'Uttar Pradesh, où vivent environ 200 millions de personnes, ainsi que le Bihar et le Bengale occidental, dans le nord-est de l'Inde.

- Files d'attente à Bombay -

Dans le Maharashtra, le ministre de la Santé régional a averti mercredi que les stocks risquaient d'être épuisés dans trois jours. "Nous devons dire aux gens que, puisque les vaccins ne sont pas arrivés, ils doivent rentrer chez eux", a déclaré Rajesh Tope.

Les principaux centres de vaccination de Bombay étaient à court de doses jeudi, et l'immense hôpital général Lokmanya Tilak a complètement arrêté les injections.

Dans un centre de vaccination géré par le gouvernement dans le quartier de Dharavi, le plus grand bidonville de Bombay, de longues files d'attente se sont formées.

"Nous essayons de voir ce que nous pouvons faire pour conserver un peu de stock pour demain", a déclaré à l'AFP Afrin Sultana Khan, la responsable du centre, qui a affirmé n'avoir aucune idée de la date d'arrivée des nouvelles doses. "Nous sommes très inquiets", a-t-elle ajouté.

Un responsable municipal de Bangalore, dans l'Etat méridional du Karnataka, a indiqué à l'AFP que la ville, dans l'attente d'un approvisionnement d'un million de doses qui a cinq jours de retard, allait se retrouver à court de stock.

Un district de l'État de l'Andhra Pradesh, dans le sud-est, a lui épuisé toutes ses réserves dès mardi, selon l'Economic Times.

- Critiques "infondées" -

Cependant, le ministre fédéral de la Santé, Harsh Vardhan, a affirmé que les allégations de pénurie au Maharashtra étaient "totalement infondées" et que de nombreux États tentaient de "détourner l'attention de leurs échecs".

"L'approvisionnement en vaccins est surveillé en temps réel et les gouvernements des États en sont régulièrement informés", a-t-il ajouté.

Selon Ajay Ghai, un haut responsable de la santé en Uttar Pradesh, l'approvisionnement "se fait sur une base continue, tout comme le réapprovisionnement. Il n'y a pas de pénurie du tout".

Le nombre total de cas de coronavirus en Inde approche les 13 millions et le virus a causé 170.000 décès, bien que le taux d'infection par habitant dans le deuxième pays le plus peuplé du monde reste faible par rapport à d'autres nations.

Face à la flambée des contaminations, Narendra Modi avait décidé en mars de freiner les exportations de vaccins AstraZeneca produits par le Serum Institute of India (SII), le plus grand fabricant de vaccins au monde.

- Deux millions de doses par jour -

Afin d'augmenter ses capacités et de faire face au manque à gagner généré par ces restrictions, le groupe a demandé des fonds supplémentaires au gouvernement à hauteur de 30 milliards de roupies (345 millions d'euros).

"Le monde a besoin de ce vaccin et nous donnons pour le moment la priorité à l'Inde, mais nous ne sommes toujours pas en mesure de fournir (des vaccins) pour chaque Indien qui en a besoin", a déclaré mardi le PDG de SII, Adar Poonawalla.

SII, qui produit chaque jour plus de 2 millions de doses de Covishield, le nom en Inde du vaccin d'AstraZeneca, fournit le vaccin dans le pays à un prix subventionné bien plus bas que celui de l'export.

