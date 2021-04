Cette suspension d'activité débutera le 26 avril pour une "période limitée", a précisé le constructeur britannique. Chez Peugeot, la production a été interroppue pendant 28 jours.

Usine fabriquant la Peugeot 308. ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

La pénurie mondiale de semi-conducteurs continue à perturber la production de nombreux constructeurs automobiles. Dernier en date : le britannique Jaguar Land Rover (JLR) qui va arrêter temporairement la production dans deux de ses trois usines d'assemblage au Royaume-Uni. JLR, qui appartient à l'indien Tata, indique dans un communiqué que cette suspension d'activité débutera le 26 avril pour une "période limitée". Elle concerne les sites de Castle Bromwich (centre de l'Angleterre) et Halewood (nord-ouest), qui emploient respectivement 1.900 et 3.800 personnes. En revanche, sa troisième usine d'assemblage du pays à Solihull (centre), et ses 8.500 salariés, ne sont pas affectés.

"Comme les autres constructeurs automobiles, nous connaissons actuellement des perturbations des chaînes d'approvisionnement liées au Covid-19, notamment quant à la disponibilité des semi-conducteurs", a expliqué JLR, ajoutant que cela "a un impact sur nos plans de production et notre capacité à répondre à la demande mondiale pour certains de nos véhicules".Il a également précisé qu'il travaille avec ses fournisseurs pour régler le problème et minimiser l'impact sur ses clients.

Reprise de la production de la Peugeot 308

En revanche, dans l'usine Stellantis (PSA) de Sochaux (Doubs), la production de la Peugeot 308 reprendra mercredi. Elle a été interrompue 28 jours en raison de la pénurie de semi-conducteurs. La ligne de la 308 ne va toutefois reprendre qu'"en demi-cadence" grâce à l'utilisation d'un compteur analogique à aiguilles qui va remplacer le compteur numérique qui était monté depuis quelques mois sur ce modèle, a-t-il précisé un porte-parole de la direction du groupe.

Le modèle 308 de Peugeot a davantage subi les conséquences sur l'industrie automobile de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, car celle-ci le prive d'une pièce d'alimentation du tableau de bord qui lui est spécifique. "Nous espérons que c'est durable et que nous pourrons reprendre la pleine cadence prochainement", a déclaré la CFDT dans un communiqué. Pendant l'arrêt, les 700 salariés concernés ont bénéficié de mesures (formations, remplacements de collègues, affectations temporaires à d'autres sites voisins du groupe...) qui ont garanti à la majorité d'entre eux le maintien de leur rémunération.

Les autres productions de Sochaux, Peugeot 3008 et 5008 ainsi qu'Opel Grandland X, se sont poursuivies en dépit de perturbations consécutives également à la pénurie de semi-conducteurs. Le site emploie environ 6.500 salariés permanents, selon FO.

Cette pénurie de puces électroniques s'explique par une forte demande d'électronique grand public avec la pandémie. Or les fabricants de semi-conducteurs donnent la priorité aux ordinateurs et autres appareils électroniques, par rapport aux besoins des secteurs industriels comme l'automobile, contraignant certains constructeurs à fermer des usines ou réduire les cadences.