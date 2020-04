Pénurie de masques : pour Manuel Valls, "il faudra assumer toutes les responsabilités"

Les critiques fusent sur la gestion de crise du coronavirus par l'exécutif actuel, mais aussi sur les gouvernements précédents, accusés d'avoir dilapidé les stocks de masques disponibles au fil des années.

Manuel Valls, le 26 septembre 2019, à Paris ( AFP / ERIC FEFERBERG )

Près d'un mois après le début du confinement en France face à la crise sanitaire du Covid-19, l'ancien Premier ministre Manuel Valls a estimé ce jeudi sur Europe 1 que les gouvernements des pays d'Europe ont pour la plupart "agi comme il faut" en réponse à la propagation du coronavirus. "Les pays ont été surpris par la violence de l'épidémie" a déclaré l'ex-patron de Matignon, pour qui il faut agr avec "humilité car on ne sait pas tout sur tout", quant à l'épidémie en cours et au virus qui a déjà fait plus de 10000 morts en France.

Un changement de doctrine sur les masques pendant son passage à Matignon

La pénurie de masques toujours en cours suscite des critiques acerbes dirigées contre les derniers gouvernements de la décennie, dont il a été le chef pendant la mandature de François Hollande, entre mars 2014 et décembre 2016. Pendant cette péride, Marisol Touraine, aujourd'hui ciblée par les critiques, était en poste au ministère de la Santé, à une époque où les stocks de masques accumulés continuaient de fondre.

Un rapport du sénateur Francis Delattre en date de 2015 témoignait ainsi de la baisse des stocks de masque, dont la valeur "est passée d'un maximum de 992 millions d'euros à la fin de l'année 2010 à (...) à 416 millions d'euros" en mars 2015. Cette baisse s'inscrit alors dans le sillage d'un changement de doctrine acté en 2013 par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale , directement rattaché aux services du Premier ministre.

"Il faudra bien sûr comprendre ce qu'il s'est passé", estime Manuel Valls, évoquant des "commissions d'enquête, le travail de la presse, et les actions en justice". "Il faudra bien sûr assumer toutes les responsabilités dans la plus grande transparence, mais sans se renvoyer la responsabilité à des fins politicennes" , commente t-il.

Bilan mondial de la pandémie de nouveau coronavirus, au 8 avril à 19h GMT ( AFP / )

"On aura l'occasion d'y revenir", ajoute t-il encore. "Les conséquences économiques et sociales seront extrêment difficiles, c'est ça aussi qu'il faut préparer.

Déjà prolongé une fois jusqu'au 15 avril, le confinement en France va se poursuivre au delà de cette date et Emmanuel Macron s'adressera lundi 13 avril aux Français pour présenter ses décisions concernant la lutte contre l'épidémie durant les prochaines semaines, a indiqué l'Elysée.