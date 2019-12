Pénurie de carburant : quelles sont les stations fermées en Bretagne ?

Une pénurie de carburant est-elle en train de s'installer progressivement en Bretagne ? Le doute commence à habiter les automobilistes et les files d'attente devant les stations-service de toute la région s'accumulent. Selon une carte interactive et collaborative créée par Le Télégramme, il y aurait actuellement 177 stations en rupture totale et 62 en rupture partielle.Des professionnels du BTP bloquent plusieurs accès de dépôts pétroliers de Vern-sur-Seiche, près de Rennes, Brest et Lorient, ainsi que de celui du Mans, entraînant la fermeture de stations-service non réapprovisionnées. Interrogé par Le Télégramme, Aurélien Adam, le directeur de cabinet du préfet du Finistère, réfute toute pénurie et assure : « Il n'y a pas de pénurie dans le Finistère, ni en Bretagne. La seule pénurie est celle qui est organisée par une forme d'hystérie collective où tout le monde imagine qu'il y en aura une. »Lire aussi Essence ou diesel? ? Carburons plutôt à la betteraveIl précise ensuite que « les stocks des stations Total sont à plus de 60 %, ce qui est énorme. Les réseaux Carrefour et Leclerc sont à un niveau de stock également très élevé. Effectivement, ponctuellement, il peut y avoir des stations qui sont à sec parce que tout le monde se rue sur les carburants par peur d'une pénurie. » Le Finistère durement touchéPourtant, un certain nombre de stations-service ont été amenées à fermer depuis vendredi, en totalité...