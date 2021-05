Pensionnats autochtones: le Canada bouleversé, Trudeau promet des "actions concrètes"

"L'héritage tragique des pensionnats est encore présent aujourd'hui et notre gouvernement va continuer d'être là pour soutenir, avec des actions concrètes, les survivants, leurs familles et leurs communautés partout au pays", a assuré Justin Trudeau.

Le gouvernement va financer la recherche et l'exhumation de restes sur d'autres sites d'anciens pensionnats, a-t-il dit lors de son premier point presse depuis la tragique découverte près de Kamloops, en Colombie-Britannique.

"En tant que père, je ne peux pas imaginer ce que je ressentirais si on m'enlevait mes enfants", a-t-il confié. "En tant que Premier ministre, je suis consterné par les politiques honteuses qui ont volé des enfants autochtones à leurs communautés."

En outre, Justin Trudeau a reconnu "l'échec épouvantable" d'Ottawa dans ses relations avec les communautés autochtones.

"Il reste encore énormément à faire", a commenté le Premier ministre, qui a fait de la réconciliation avec les premiers peuples du Canada l'une de ses priorités depuis son arrivée au pouvoir en 2015.

Dès vendredi, le chef du gouvernement canadien avait déclaré sur Twitter avoir "le coeur brisé", peu après la découverte annoncée par la communauté Tk'emlups te Secwepemc.

Il s'est aussi dit en faveur d'un débat d'urgence à la Chambre des communes, répondant à l'appel lancé quelques heures plus tôt par Jagmeet Singh, le chef du Nouveau parti démocrate (NPD, gauche), au bord des larmes lors d'un point presse séparé.

Des chefs autochtones dont Perry Bellegarde, chef de l'Assemblée des Premières Nations, ont également réclamé que des recherches soient menées sur les sites des anciens pensionnats, selon les médias locaux.

Les communautés autochtones "méritent de connaître la vérité et d'avoir l'opportunité de guérir (la blessure) concernant la perte des enfants qui sont morts", a déclaré M. Bellegarde dans un communiqué cité par le Globe and Mail.

(FILES) In this file photo local children of Kahnawake, Quebec stop on May 30, 2021, to view the hundreds of children's shoes placed in front of the St. Francis Xavier Church, as members of the community of the Kahnawake Mohawk Territory, Quebec,commemorate the news that a mass grave of 215 Indigenous children were found at the Kamloops Residential School in British Columbia, Canada. Prime Minister Justin Trudeau pledged May 31, 2021 more support for indigenous communities, including to expand excavations at old boarding schools across Canada after remains of 215 indigenous children were discovered at one location. "As a dad, I can't imagine what it would feel like to have my kids taken away from me," Trudeau told a news conference. "And as prime minister, I am appalled by the shameful policy that stole indigenous children from their communities." ( AFP / Peter MCCABE )