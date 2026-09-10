Pendant que Bordeaux coule, Gérard Lopez fait une course de voitures

Mais oui mon Gégé ! Les bonnes priorités ! Pendant que Bordeaux souffre le martyr et attend avec impatience de voir scellé son sort sur une possible liquidation judiciaire et rétrogradation en Régional 1, son président et propriétaire, le grand Gérard Lopez, ne prépare pas le futur du club girondin. Mais bien sa future course de voiture avec son écurie automobile, GL27.

Dans le descriptif de la publication, Gégé Lopez partage vouloir « profiter de l’expérience, se connecter avec l’incroyable communauté tout-terrain, en apprendre autant que possible, et amener la voiture à la ligne d’arrivée ». …

ABS pour SOFOOT.com