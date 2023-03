Penaltys : les gardiens pieds et poings liés

Mike MAIGNAN of France during the UEFA Euro 2024 Qualifying, Group B match between France and Netherlands on March 24, 2023 in Paris, France. (Photo by Sandra Ruhaut/Icon Sport)

À partir du 1er juillet prochain, les gardiens n’auront plus le droit de « distraire abusivement » les tireurs de penalty. Une mise à jour réglementaire évidemment regrettable, tant pour les derniers remparts que pour l'intérêt des séances de tirs au but.

On peut aisément supposer qu’Emiliano Martínez a vécu une fin de semaine compliquée. Certes, Dibu a participé à la victoire de l’Argentine en amical face au Panama, jeudi soir (2-0), profitant de l’occasion pour réitérer, coupe du monde miniature en main, sa désormais fameuse célébration phallique. Le lendemain, cependant, le gardien de l’ Albiceleste a dû faire la moue en découvrant le contenu du dernier document émis par l’IFAB. L’instance en charge des règles du football y a révélé plusieurs mises à jour, qui seront effectives à compter du 1 er juillet prochain. L’une de ces évolutions concerne les portiers et leur attitude au moment de l’exécution d’un penalty (ou pendant une séance de tirs au but). « Le gardien ne peut distraire abusivement le tireur, par exemple en retardant l’exécution du penalty ou en touchant les poteaux, la barre transversale ou les filets » , avance l’IFAB, ajoutant que « le gardien doit veiller à respecter le jeu et l’adversaire » , sous peine de s’exposer à des sanctions disciplinaires. Dès 2023-2024, c’en sera donc fini des coups de bluff et des gesticulations destinées à déconcentrer le tireur adverse. Un vrai coup dur pour Martínez qui, grâce à ses pitreries, était entré dans la tête des frappeurs français lors de la dernière finale mondiale.

Déséquilibre évident et levier psychologique

Plus largement, c’est aussi un réel coup dur pour la grande confrérie des derniers remparts. Certains n’ont d’ailleurs pas hésité à faire part de leur désarroi, à l’image de Mike Maignan. « Les gardiens devront être de dos au moment du tir. En cas d’arrêt, coup franc indirect » , a ironisé le successeur d’Hugo Lloris chez les Bleus, qui s’est illustré vendredi en écartant un péno de Memphis Depay, confortant ainsi son statut de spécialiste dans ce domaine. Le Milanais n’est pas content, et on le comprend. D’office, le gardien part avec un net désavantage quand un adversaire pose le ballon sur le petit point blanc, à onze mètres seulement de sa ligne de but. Le déséquilibre des forces est évident. Et les possibilités de le compenser – ne serait-ce qu’un peu – sont sans cesse rabotées. Autrefois, les homme

Par Raphaël Brosse pour SOFOOT.com