« Penalidade Máxima », le scandale qui secoue le Brésil

Ce mardi 18 avril au Brésil, l'opération "Penalidade Máxima" a révélé un scandale de matchs truqués concernant l'ensemble des championnats nationaux. On fait le point.

Un coup de fil au milieu de la nuit peut parfois vous coûter très cher. Marcos Vinicius Alves Barreira, dit Romario, l’a appris à ses dépends. Contacté par un certain Bruno Moura, le milieu offensif de 20 ans pensait certainement relancer sa carrière qui peinait à décoller du côté du Vila Nova FC, club de Série B brésilienne, au fur et à mesure qu’il buvait les paroles de son interlocuteur. La proposition est simple : provoquer un pénalty lors du prochain match des siens contre le Sport Recife. Problème, en ce dimanche 6 novembre, lors duquel se tient la dernière journée de championnat de deuxième division, le joueur ne peut être aligné pour des raisons administratives. Il transmet donc le contact de plusieurs coéquipiers, dont celui de Domingos, milieu de terrain de 22 ans qui ne tarde pas à se mettre d’accord avec l’homme d’affaires. Les deux joueurs perçoivent un acompte de 5000 réais (900 euros), auquel doivent s’ajouter 150 000 réais (27 100 euros) si le plan fonctionne. Une somme conséquente, dans un pays où le salaire moyen est équivalent à 373 euros.

Flic illuminé et plaquage inopiné

La manipulation est finalement éventée avant le match, et Domingos reste sur le banc. Le club de Vila Nova donne l’alerte et rompt le contrat de Romario, tandis que son coéquipier passe entre les mailles du filet et continue d’apparaître sur les feuilles de match du club jusqu’au mois de mars et la révélation du premier volet de l’affaire “Penalidade Máxima” (Carton rouge en français, NDLR). Le président de Vila Nova, un officier de police “illuminé de Dieu”, transmet les preuves au Tribunal de la région de Goiás. Romario, aujourd’hui sans club, coopère avec la justice brésilienne et fait amende honorable devant les caméras de la principale chaîne de télévision, O Globo . Il dit avoir refusé de participer au truquage, mais avoue avoir transmis des contacts à celui qui l’a coopté. L’accroc ne passe pas, et ce dernier n’hésite pas à menacer le joueur tout en faisant allusion à son supérieur pour récupérer l’acompte versé, et même plus. “ Il a continué à faire des menaces en réclamant le montant qu’il avait perdu sur le pari, soit 500 000 R$ (90 000 euros, NDLR). Il dit qu’il aurait gagné des millions”, explique celui qui se dit à

Par Baptiste Brenot pour SOFOOT.com