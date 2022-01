Peltier écrit aux LR pour qu'ils rejoignent Zemmour, Jacob saisit la Cnil

Guillaume Peltier le 10 janvier 2022 à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

Le président de LR Christian Jacob a saisi la Cnil pour "utilisation frauduleuse" de fichiers et mis en demeure son ancien numéro 2 Guillaume Peltier après un courrier où celui-ci appelait les adhérents de LR à rejoindre Eric Zemmour, dans des courriers qu'a pu consulter l'AFP jeudi.

"J'appelle tous ceux qui ont cru au RPR, ceux qui ont aimé Philippe Séguin et Charles Pasqua, ceux qui ont eu le coeur battant lors des campagnes de Nicolas Sarkozy, ceux qui veulent que la droite reste la droite, à nous rejoindre", avait écrit Guillaume Peltier, exclu de LR dimanche après son ralliement à Eric Zemmour, dans ce courrier aux adhérents de son ancien parti.

Pour Christian Jacob, "l'envoi de cette communication caractérise une utilisation frauduleuse de nos fichiers puisque seuls les cadres du mouvement peuvent les consulter par un accès personnel et sécurisé".

Guillaume Peltier "n'était plus en droit de les utiliser", ajoute-t-il dans son courrier à la présidente de la Cnil Marie-Laure Denis, en souhaitant que "de tels agissements ne se reproduisent plus".

Guillaume Peltier est devenu le porte-parole de campagne d'Eric Zemmour ainsi que le vice-président de son parti Reconquête après son ralliement au candidat d'extrême droite.

Christian Jacob a également écrit à Guillaume Peltier pour déplorer un "non-respect de nos règles et de nos valeurs" et lui rappeler que l'utilisation de fichiers par une personne non habilitée "relève du délit de détournement, puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende".

"Je vous mets donc en demeure de cesser immédiatement d'utiliser les données personnelles des adhérents du mouvement", ajoute le président de LR dans ce courrier.

cg/el/sp