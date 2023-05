Pélissier : « Le foot, ce n’est pas des mathématiques »

Dur mais juste.

Après le revers d’Auxerre sur la pelouse de Brest ce dimanche après-midi dans un duel crucial pour la course au maintien (1-0), Christophe Pélissier, l’entraîneur d’Auxerre, n’a pas épargné ses attaquants : « On a été trop limité offensivement pour gagner ce match. On a été intéressant sur notre sortie de ballon, mais après il faut accélérer, on n’a pas mis assez de vitesse dans les 30 derniers mètres, a pointé l’ancien coach lorientais. Devant, on n’a pas pesé, donc forcément, c’est compliqué pour gagner le match . » …

TM pour SOFOOT.com