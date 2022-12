Pelé, un roi très politique

D'abord outil de propagande d'une dictature qu'il n'a jamais dénoncée, Pelé est ensuite devenu une véritable figure politique brésilienne, devenant même ministre avec une loi à son nom. Disparu ce jeudi à 82 ans, il laissera une marque indélébile.

L'instrument de la junte militaire

On peut être roi et s'épanouir dans une démocratie. Et même dans une dictature, figurez-vous. Le destin de Pelé le prouve. Car il n'y a pas que sur les pelouses qu'Edson Arantes do Nascimento a marqué l'histoire de son pays. En dehors de ses trois Coupes du monde, de ses gestes, et de son aura, le roi Pelé lègue derrière lui une loi à son nom, mais aussi beaucoup de critiques à son égard. Incisif balle au pied, le gamin de Santos l'était beaucoup moins envers la dictature brésilienne qui martyrisait son pays quand lui s'occupait des défenses. De là à considérer Pelé comme un bonnet qui ne pipait rien à ce qui l'entourait ? Évidemment que non.Le premier volet politique de la vie de la légende de lan'est pas le plus glorieux. Petit rappel du contexte : en 1964, la fragile république du Brésil est renversée par un coup d'État instaurant une dictature de droite. La junte militaire s'installe au pouvoir pour 21 ans. Quitte à brutaliser la population. Un classique des années 1960 en Amérique du Sud - coucou l'oncle Sam -, dans un contexte de guerre froide. Déjà double champion du monde, Pelé se dirige vers un quatrième sacre national avec Santos, après avoir remporté deux Libertadores. Tout va bien pour le joueur à l'origine d'un sentiment nouveau chez les Brésiliens : la fierté nationale, venue chasser le vieux complexe d'infériorité carioca grâce au football. Problème : l'icône nationale ne s'émeut pas de ce coup d'État, ni des exactions de la junte. Jamais.Des années plus tard, dans un documentaire Netflix, le roi finira par justifier son silence :Peut-être. Il n'empêche que son silence intrigue, dérange. Pelé serait-il de mèche avec la junte ? Rien ne l'a jamais prouvé, ni démenti. Même si c'est le pouvoir en place qui en avait fait un emblème national. Déclaré "trésor national non exportable" en 1961, le joueur ne pouvait dès lors plus jouer Lire la suite de l'article sur SoFoot.com