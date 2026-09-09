Pelé, Tostão et Rivelino : la légende du Brésil 70 dans un podcast
Deux fois par mois, entrez par la grande porte dans Les Légendes de So Foot . Soit, une adaptation immersive et en podcast de nos histoires les plus fortes, nos enquêtes les plus barrées ainsi que nos rencontres partout sur la planète avec tous les doux dingues à crampons, des stars détraquées aux grands génies inconnus…
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