Pelé, la tête dure

Le football a eu son équipe totale avec l'Ajax et les Pays-Bas de 1970. Il a également eu son joueur total avec le Roi Pelé, aussi bon des pieds que de la tête. Deuxième de notre top 100 des joueurs ayant marqué le foot sud-américain en 2016, la légende brésilienne nous a quittés ce jeudi 29 décembre à l'âge de 82 ans.

C'est la première Coupe du monde diffusée en couleurs, et les hommes de Mário Zagallo font figure de favoris. Autant dire que le peuple brésilien est aux premières loges pour assister à l'envol de leur Roi. Après une mise à l'écart volontaire de deux ans (Pelé préférant digérer les agressions et la déception du Mondial 66, seul dans son coin), il revient en 1970 remonté comme un coucou. Et durant toute la compétition, il s'emploie à dévaliser tous ses adversaires, les uns après les autres. Bien aidé par Jairzinho, Tostão, Rivelino ou encore Carlos Alberto, il marche chronologiquement sur la Tchécoslovaquie, l'Angleterre, la Roumanie, le Pérou et l'Uruguay avant de retrouver l'Italie, en finale, dans un stade Azteca bouillonnant.Et à la 18, après une touche bien dégueulasse, centrée en galère par Rivelino, le Roi s'envole. Littéralement. Une détente verticale complètement folle. Un décollage de fusée. Du haut de son petit mètre 70 (la taille d'Andrés Iniesta), il prend plusieurs dizaines de centimètres sur Tarcisio Burgnich, l'un des meilleurs défenseurs centraux de l'histoire, et pique son ballon dans les filets d'Enrico Albertosi. 1-0. Malgré l'égalisation un quart d'heure plus tard signée Roberto Boninsegna, plus rien n'arrêtera le Brésil. Et pour couronner le tout, c'est sur une autre douceur des cheveux de Pelé que latouchera le Graal : une remise de la tête millimétrée pour Jairzinho, qui n'aura plus qu'à bombarder le gardien italien. Finalement, le Brésil s'impose 4-1 : le Roi est porté en triomphe, c'est déjà sa troisième… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com