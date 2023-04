Pelé bientôt synonyme de grandeur dans le dictionnaire portugais ?

Pelé. [Adjectif] 1. le plus grand de tous. 2. référence de la grandeur 3. inégalé 4. synonyme d’excellence 5. unique.

Voilà la définition proposée par la Fondation Pelé. L’objectif étant d « éterniser ‘O Rei’ avec un mot du dictionnaire », peut-on lire sur le tweet de campagne publié ce jeudi sur le compte du triple champion du monde décédé le 29 décembre 2022. « Tout le monde connaît et vénère le plus grand Brésilien de tous les temps. Maintenant, le moment est venu d’honorer Pelé en immortalisant le Roi avec un mot du dictionnaire – signez et faites partie de ce mouvement » , a encouragé la Fondation Pelé sur ses réseaux sociaux. Pour le moment, le club de Santos, où Pelé a passé la majeure partie de sa carrière, et Globo, groupe médiatique très puissant au Brésil, ont soutenu la campagne.…

MH pour SOFOOT.com