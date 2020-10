So Foot • 23/10/2020 à 16:00

Pelé a 80 ans, vive le Roi !

Pelé est avec Zagallo le dernier survivant des joueurs brésiliens ayant disputé la finale de 1958. En marge du personnage mielleux jusqu'à la nausée qu'il incarne depuis la fin de sa carrière définitive en 1977, il convient de rendre un petit hommage mérité au "plus grand footballeur de tous les temps".

Le jour où Pelé a fait de la pub pour Puma pendant un match du Mondial 1970

Équipier sympa

Imaginez Pelé qui débarque en Suède : il déclarera que Dejan Kulusevski de la Juventus pourrait remporter bientôt le Ballon d'Or. Imaginez-le maintenant arrivant en Angleterre : il louera le talent de Dele Alli en affirmant que dans ses meilleurs moments il est aussi bon que Socrates ! Ainsi va Pelé, robinet d'eau tiède au bon sourire UNICEF doublé de l'homme-sandwich multicarte qui fustige ""... tout en assurant grandement leur promotion ! Tel Pepsi auquel il s'était associé autrefois pour des programmes foot-jeunesse : "".Depuis qu'il a raccroché les crampons en 1977, Pelé n'aura de cesse de préserver son statut de Roi, se livrant à une lutte fatigante avec Maradona. Au-delà de la vanité, Pelé a tout simplement souffert qu'une bonne partie de sa carrière ait été occultée par le manque d'images TV. Au Brésil, on considère que ses meilleures années se situent au début des années 60, juste avant que sa nouvelle carrure, plus musclée, le dépouille de la gracieuse sveltesse. De ses débuts en 1956 jusqu'à cet âge d'or, ce sont des centaines de buts qui ont échappé aux caméras ! C'est pourquoi il jalousera, entre autre, Maradona dont les actions éclatantes et les buts ont été filméssous toutes les coutures... Pelé est à baffer ! Voilà, c'est dit. Place à la plaidoirie !Rappelons d'abord que malgré le surnom de "Roi Pelé" qu'on lui a attribué dès les années 60, il n'a jamais joué les divas. Son ancien coéquipier en, Tostão, qui n'a jamais ménagé, affirmait ainsi en 2011 : "