Pékin vient à la rescousse de son secteur immobilier

Un chantier immobillier dans la banlieue de Shanghai, le 20 octobre 2022 ( AFP / STR )

La Chine a dévoilé des mesures pour relancer l'immobilier, un secteur crucial pour sa croissance mais rendu exsangue par un durcissement des règles de financement et par la pandémie, qui ont précipité nombre de promoteurs au bord de la faillite.

Ces nouvelles mesures comprennent en particulier un soutien au crédit.

Le géant asiatique a connu un boom du secteur immobilier depuis la libéralisation du marché en 1998, dans un pays où l'acquisition d'un bien est souvent un prérequis au mariage et un investissement.

Les promoteurs ont pu se développer à vitesse grand V grâce aux prêts bancaires. Mais leur endettement a tellement gonflé que les autorités ont décidé d'y mettre le holà à partir de 2020.

L'accès au crédit pour les promoteurs s'est depuis considérablement réduit, tandis que la demande en biens immobiliers piquait du nez en Chine sur fond de ralentissement économique et d'incertitudes liées aux restrictions contre le Covid-19.

Nombre de promoteurs immobiliers luttent désormais pour leur survie, dont l'ex-poids lourd du secteur, Evergrande, étranglé par une dette estimée l'an dernier à quelque 300 milliards de dollars.

Un chantier du groupe immobilier Evergrande à Zhumadian, dans la province de Henan (centre de la Chine), en septembre 2021 ( AFP / JADE GAO )

L'immobilier est en Chine un secteur-clé de l'économie qui pèse, avec celui de la construction, environ un quart du PIB, et fait vivre une armée de travailleurs peu qualifiés.

Dans ce contexte, les autorités ont établi vendredi 16 nouvelles mesures de soutien, censées offrir une bouffée d'oxygène au secteur.

Elles n'ont pas été publiées, mais les grandes lignes en ont été dévoilées lundi par la presse économique chinoise.

Ces mesures de la banque centrale et du régulateur des banques et des assurances comprennent notamment un soutien au crédit pour aider les promoteurs criblés de dettes et pour achever des chantiers en cours.

- "Un tournant" -

Faute de liquidités, certains groupes immobiliers ont mis fin à leurs travaux ces derniers mois. Et un nombre croissant de propriétaires furieux ont refusé d'honorer leurs mensualités, au risque d'aggraver la crise et les défauts de paiement.

Les mesures dévoilées par Pékin "garantissent" la remise des biens et ordonnent aux banques d'accorder des "prêts spéciaux" pour parvenir à cette fin, selon une directive circulant en ligne et citée par les médias chinois.

Cette décision traduit un "tournant" pris par les autorités depuis leur décision en 2020 de durcir l'accès au crédit des promoteurs immobiliers, estime l'économiste Ting Lu de la banque Nomura.

Une agence immobilière à Hong Kong, le 13 mai 2022 ( AFP / ISAAC LAWRENCE )

"Ces mesures montrent que Pékin est prêt à revenir sur la plupart de ses décisions", selon M. Lu.

La nouvelle a fait bondir lundi de plus de 3% la Bourse de Hong Kong à l'ouverture, où de nombreux groupes immobiliers sont cotés.

Vendredi déjà, la Chine avait annoncé l'assouplissement de plusieurs mesures anti-Covid qui pénalisent lourdement l'économie, dont une réduction de la quarantaine pour les arrivées internationales.

Le pays asiatique est la dernière grande économie à maintenir une politique sanitaire stricte contre le coronavirus.

Cette stratégie dite "zéro Covid" se traduit par des confinements de quartiers ou villes entières dès l'apparition de cas positifs, des quarantaines pour les personnes contaminées mais aussi des tests PCR quasi quotidiens.

Cette politique a d'importantes répercussions sur les chaînes logistiques mondiales et le moral des entreprises.