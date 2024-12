Pékin sanctionne sept entreprises pour le soutien militaire américain à Taïwan

Des filiales canadienne et australienne du groupe américain de défense Raytheon font partie des nouvelles entreprises sanctionnées par Pékin ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

La Chine a annoncé vendredi sanctionner sept entreprises américaines après l'approbation par Washington d'un nouveau paquet d'aide militaire à Taïwan, qualifié par Pékin d'atteinte à sa "souveraineté".

Le président sortant Joe Biden a validé vendredi dernier une enveloppe de 571 millions de dollars (548 millions d'euros) en soutien à Taïwan, archipel souverain de fait revendiqué par Pékin.

Cette enveloppe doit permettre l'envoi d'"articles et services" militaires afin de "fournir une assistance à Taïwan", avait indiqué la Maison Blanche dans un communiqué, sans d'autre précision.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a réagi vendredi en sanctionnant sept firmes américaines, ajoutant dans un communiqué que les initiatives de Washington "interfèrent dans les affaires intérieures de la Chine et portent atteinte à sa souveraineté et à son intégrité territoriale".

Les sanctions, qui entrent en vigueur vendredi, prévoient un gel des avoirs en Chine des entreprises américaines Insitu Inc., Hudson Technologies, Saronic Technologies, Aerkomm Inc. et Oceaneering International, ainsi que des filiales canadienne et australienne de Raytheon.

Elles interdisent également aux entreprises ciblées de traiter avec des organisations et des individus basés en Chine.

La Chine n'exclue pas le recours à la force pour prendre le contrôle de Taïwan, et a intensifié sa pression militaire autour de l'île ces dernières années.

Les États-Unis ne reconnaissent pas officiellement Taïwan, mais en sont le principal fournisseur d'armes depuis des décennies.

Après l'investiture en mai du président taïwanais élu Lai Ching-te, qui considère Taïwan comme étant "déjà indépendant", l'armée chinoise a mené plusieurs exercices militaires majeurs près des côtes taïwanaises.

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a affirmé vendredi que le soutien des États-Unis à Taïwan ne pourra que "se retourner contre eux".

"La Chine prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre fermement sa souveraineté, sa sécurité et ses intérêts", a déclaré Mao Ning lors d'une conférence de presse régulière.

L'annonce de vendredi s'ajoute aux sanctions annoncées ce mois-ci par Pékin contre 13 entreprises américaines après une vente d'équipements militaires américains à Taïwan, notamment des radars et des pièces détachées d'avions de chasse.