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Pékin met en garde contre une course aux armements dans l'espace après les révélations du Pentagone
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 11:29
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par Eduardo Baptista

La Chine a exhorté les États-Unis à mettre un terme à leur renforcement militaire dans l'espace après que Washington a admis avoir déployé des armes en orbite, a dit mercredi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun.

Ce dernier a ajouté que Pékin s'opposait à la militarisation de l'espace et à sa transformation en potentielle zone de guerre.

Le secrétaire américain à l'Armée de l'air, Troy Meink, a déclaré lundi que les États-Unis disposaient "d'armes de contrôle spatial en orbite capables de défendre les forces interarmées contre les actions hostiles d'adversaires", sans préciser la nature de ces armes.

Cette déclaration constitue la reconnaissance la plus affirmée à ce jour, de la part d'un responsable du Pentagone, de la présence d'armes américaines en orbite.

"Nous exhortons les États-Unis à cesser de renforcer leur présence militaire dans l'espace et à préserver la stabilité stratégique mondiale par des actions concrètes", a déclaré Guo Jiakun lors de son point de presse régulier.

Pour le Global Times, journal chinois contrôlé par l'État, la révélation du Pentagone met en lumière une quête d'"hégémonie spatiale" de la part des Etats-Unis, susceptible d'alimenter une course mondiale aux armements spatiaux.

"Si les États-Unis continuent sur cette voie, d'autres pays pourraient être contraints de réagir", a dit un analyste militaire chinois, Song Zhongping, cité par le journal.

Dans une dépêche publiée en début de mois, Reuters a détaillé, en se fondant sur des documents et des données de suivi, un état des lieux d'opérations spatiales militaires développées aussi bien par la Chine que par les Etats-Unis.

(Eduardo Baptista, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Sophie Louet)

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