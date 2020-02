Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pékin approuve l'importation de tous les produits avicoles US Reuters • 17/02/2020 à 07:30









PÉKIN APPROUVE L'IMPORTATION DE TOUS LES PRODUITS AVICOLES US PEKIN (Reuters) - La Chine a approuvé l'importations de toute la volaille et de tous les produits agricoles provenant des Etats-Unis, a indiqué lundi le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales sur son site internet. Pékin avait interdit en 2015 d'importer de quelconques produits avicoles américains en raison d'une épidémie de grippe aviaire, avant de lever partiellement cette interdiction en novembre dernier en guise de concession à l'égard de Washington dans le cadre de leurs négociations commerciales. Un représentant de l'association chinoise du secteur avicole, Li Jinghui, a déclaré que cette annonce signifiait que les importations de volaille vivante étaient désormais autorisées. Deuxième producteur mondial de volaille derrière les Etats-Unis, la Chine a accru sa production dans le but de compenser une pénurie de viande consécutive à une importante épidémie de fièvre porcine. (Dominique Patton; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.