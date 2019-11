La Cour de cassation rejette le pourvoi d'une femme condamnée pour des sévices sur des animaux infligés lors de cérémonies dont le droit d'entrée était facturé 200 euros.

A la fin du mois d'octobre 2006, les renseignements généraux de Montmorency (Val-d'Oise) signalent aux gendarmes qu'une famille de Marly-la-Ville semble se livrer à des agissements de type sectaire, sous couvert de rites vaudous.

Sur la base des premiers renseignements recueillis, le procureur de la République ouvre une enquête préliminaire ; celle-ci permet de découvrir que la mère, Mélitte J., qui se dit voyante et prêtresse vaudoue, tire de ses activités un revenu mensuel de l'ordre de 11 000 euros, grâce aux dons de ses fidèles, lesquels sont des membres de la communauté antillaise victimes d'un deuil, d'un chagrin ou d'une maladie, lui demandant de les aider à traverser leurs épreuves.

Droit d'entrée

Deux fois par semaine, Mélitte J. propose des consultations - facturées 100 euros - dans son pavillon. Le plus souvent, elle estime qu'une simple consultation ne suffit pas, et qu'un « travail » est nécessaire, travail dont le coût (à partir de 3 000 euros) dépend du temps qu'elle y passera. Le « travail » se fait le samedi soir, lors de cérémonies commençant vers 19 heures ou 20 heures, et se terminant au petit matin, devant une assistance qui comprend adultes et enfants, chantant, dansant et priant, parfois jusqu'à la transe.

Aux « travaux » peuvent s'ajouter des « initiations » de trois jours, que l'adepte passe couché dans le sous-sol de la maison de Marly, et pour lesquelles il paie plus de 10 000 euros. Il y a aussi, trois fois par an, des « fêtes » de plusieurs jours, dont le droit d'entrée est de 200 euros par famille, sans compter les cadeaux - bouteilles de champagne, rhum, vêtements, bijoux...

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr