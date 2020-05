Peguy Luyindula : " À Dijon, il faut oser, tenter des choses "

Arrivé l'été dernier en qualité de conseiller stratégique d'Olivier Delcourt, le président du DFCO, Peguy Luyindula (40 ans), a été nommé directeur sportif du club bourguignon. L'ancien attaquant international français (6 sélections, 1 but), passé par Marseille, Lyon et le Paris-SG, sera notamment très impliqué dans le recrutement. Depuis New York, et en attendant de revenir à Dijon, Luyindula donne déjà quelques indications.

Dès que possible. En raison de l'épidémie de coronavirus, j'étais confiné à New York, où je réside. Mais pendant ce temps, j'ai beaucoup échangé avec Olivier Delcourt, j'ai eu des entretiens individuels avec les joueurs, on continue de travailler sur le recrutement. Je serai très bientôt à Dijon, où je vais m'installer.Oui, j'ai lu tout cela. Des rumeurs, il y en a forcément toujours. Je ne sais pas trop d'où elles venaient, mais celle concernant Habib Beye m'a fait rire. Habib et moi avons des liens familiaux très étroits, mais cette rumeur est sortie alors qu'il venait de prolonger son contrat avec Canal+, où il fait partie des meilleurs consultants.Cette décision de me nommer directeur sportif est celle d'Olivier Delcourt. Il m'avait fait venir l'année dernière, dans un rôle de conseiller stratégique, afin que je puisse apporter au DFCO mon expérience. J'ai été joueur professionnel, j'ai un réseau, beaucoup de contacts. Le président m'a observé. Je me suis investi, j'ai travaillé, j'ai beaucoup échangé avec lui, comme avec Olivier Cloarec, le directeur général, mais aussi avec Stéphane Jobard, l'entraîneur, et les joueurs. Les choses ont bien fonctionné, et Olivier Delcourt, avec qui j'ai noué une très bonne relation, a estimé que j'étais capable d'assumer ce rôle de directeur sportif. J'ai bien évidemment accepté, car c'est un travail très intéressant, avec beaucoup de prérogatives.Je vais consacrer beaucoup de temps à l'équipe professionnelle, qui est la vitrine du