Pegasus: un conseil de défense a permis "un point d'étape" sur les investigations en cours

Le président Emmanuel Macron (c), avec ses ministres, lors d'un conseil de défense "exceptionnel" sur l'affaire Pegasus, le 22 juillet 2021 à l'Elysée, à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )

Emmanuel Macron a réuni jeudi matin un conseil de défense exceptionnel dédié à l'affaire Pegasus et à la question de la cybersécurité, qui a "permis d'avoir un point d'étape" sur les investigations en cours, selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

"Il y a des investigations qui sont menées et le conseil de défense nous a permis d'avoir un point d'étape sur ce travail qui est mené actuellement de vérification", a déclaré M. Attal interrogé sur BFMTV.

"Un certain nombre de protocoles de sécurité ont été réajustés, notamment autour du président de la République. Par ailleurs, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information a commencé à proposer aux personnes qui pourraient avoir été ciblées par une attaque un accompagnement technique", a-t-il ajouté.

Mardi, Le Monde et Radio France, qui font partie du consortium de 17 médias à l'origine des révélations sur un système d'espionnage de masse lié au logiciel Pegasus, avaient révélé qu'un numéro du chef de l'Etat figurait "dans la liste des numéros sélectionnés par un service de sécurité de l'Etat marocain, utilisateur du logiciel espion Pegasus, pour un potentiel piratage".

"Le président de la République suit au plus près ce dossier et prend cette affaire très au sérieux", avait souligné dans la matinée M. Attal, sur France Inter, en rappelant que la France poursuivait ses investigations après les révélations sur la présence des téléphones d'Emmanuel Macron parmi les cibles potentielles du logiciel espion.

Le site internet de la société israélienne NSO impliquée dans l'affaire "Pegasus" sur un smartphone, le 21 juillet 2021 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

"Cette enquête ne dit pas si ses téléphones ont été tous effectivement infectés, si des données en ont été +retirées+", et donc c'est ça qui est en train d'être regardé", avait précisé M. Attal.

Une source sécuritaire avait assuré mercredi à l'AFP que, pour les téléphones portables de M. Macron, "les paramètres de sécurité sont les plus restrictifs possibles et les installations d'applications et téléchargements sont bloquées."

"C'est une affaire qui, si ce qui a été révélé par Radio France (et le journal Le Monde) est confirmé et avéré, est très grave", a répété jeudi M. Attal.

"Les téléphones (du Président) sont changés régulièrement. Il y a un certain nombre de paramètres de sécurité qui protègent, qui sont changés très régulièrement. Il y a des protections qui sont faites", a assuré le porte-parole, interrogé sur une possible négligence au sommet de l'Etat.

M. Attal a, par ailleurs, affirmé qu'il fallait "protéger les autres (personnes visées), les secteurs public et économique" du pays, rappelant qu'un plan de "100 millions d'euros" avait été lancé depuis un an pour "équiper nos hôpitaux et aider nos collectivités locales" à faire face aux cyberattaques.

