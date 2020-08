Pedro Rebocho : "Si j'ai l'occasion d'aller à Nantes, je serais ravi"

Après un passage contrasté de quelques mois en Turquie en raison des problèmes financiers de Be?ikta? qui l'ont privé de football, Pedro Rebocho est de retour en France et en quête d'un nouveau défi. Offensif et direct, le latéral gauche l'annonce : il compte bien redevenir aussi percutant que son rap. Chez les Canaris... ou ailleurs.

"J'ai fait un morceau sur ma blessure en 2016, et j'ai trouvé dans la musique un moyen de partager mes sentiments."

"Dans mon contrat, une clause stipulait que Be?ikta? devait m'acheter automatiquement si je

Pas beaucoup, en réalité. Je n'étais pas très inspiré pour l'écriture, à ce moment-là. J'ai davantage profité de ce temps pour faire de la cuisine avec ma copine, jouer avec mes chiens ou avancer sur des projets de design sur l'informatique.Oui. En général, c'est quand ça se passe bien niveau football. Lorsque ce n'est pas le top pour moi sur le terrain, j'ai plus de mal à trouver des paroles.Je m'y suis vraiment intéressé vers seize ou dix-sept ans, puis j'ai sorti mon premier morceau à dix-neuf. Aujourd'hui, c'est une partie de moi. Un véritable hobbie auquel je me consacre quand j'ai un peu de temps, mais il faut savoir trouver le bon moment car je suis joueur professionnel avant tout et le foot est ma priorité. Et puis, les deux choses n'ont rien à voir.