Pedro : « Cette finale de 2011 contre Manchester United, tout le monde l’a appréciée »

Il est le premier joueur de l’histoire du football à avoir remporté la Ligue Europa, la C1, la Supercoupe d’Europe, la Coupe du monde des clubs, un Euro et un Mondial. Pedro Rodríguez a décidé de prendre sa retraite à 39 ans. En 2025, il revenait sur son incroyable odyssée avec Pep Guardiola.

En 2007, après la dissolution du Barça C, tu es à deux doigts de signer pour l’anonyme Racing Club Portuense lorsque Pep Guardiola te dit qu’il compte sur toi pour son équipe B. Tu aurais eu la même carrière s’il ne t’avait pas repêché in extremis à ce moment-là ?

Je ne le saurai jamais, c’est un mystère. Comme dit Pep : « Le football, c’est comme une pièce qu’on jette en l’air. On ne sait jamais de quel côté elle va retomber. » Moi, tout ce que je sais, c’est que je lui serai éternellement reconnaissant pour ce qu’il a fait pour moi. Il a été comme un père. Quand il arrive aux commandes du Barça B, tout est déjà clair dans sa tête, et je fais partie de ses plans. Il n’a jamais douté de mes qualités. Je crois que je lui ai plu parce que j’étais travailleur, rapide, dynamique… Je lui apportais des choses… Et regarde tout ce qu’on a réussi ensemble ! Quand je regarde des vidéos de cette époque-là, en troisième division, je me rends compte que le temps passe très vite. J’ai vécu énormément de choses, et évidemment, tout n’a pas été facile. Quand j’ai intégré l’équipe première, j’ai dû faire l’impasse sur ma vie privée, mes amis et ma famille… Il faut être très fort pour digérer un tel changement.…

Entretien publié dans le So Foot 223, consacré à Pep Guardiola, de février 2025

Par Lluis Inarejos (Panenka) pour SOFOOT.com