Pedro Asbeg : « Sócrates était la tête pensante de cette démocratie »

Réalisateur d'un documentaire sur la démocratie corinthienne de Sócrates, Casagrande et Wladimir dans les années 1980, Pedro Asbeg a eu l'honneur de voir son film projeté lors du festival du cinéma brésilien à Paris, en présence de Rai. L'occasion de parler Brésil, politique et ballon rond.

Vous êtes anglo-brésilien et cinéaste. Quelle place a le football dans tout ça ?

Je suis né à Londres, mais j’ai grandi au Brésil dès mes 2 ans. J’ai les deux nationalités, mais je me sens plus brésilien. Je suis retourné à Londres pour faire mes études de cinéma. Depuis, je fais des documentaires. Très vite, j’ai voulu parler de football à travers mes films, montrer les liens entre le football, la politique, la société. C’était naturel. En ce moment, je tourne une série pour Netflix d’ailleurs. Je vis à Rio. J’ai joué au football, je rêvais comme tout le monde d’être joueur professionnel, mais je n’étais pas assez bon a priori. Donc faire des films qui parlent de football est devenu une façon de donner vie à ce rêve. Mon club, c’est le plus grand club du Brésil, le dernier vainqueur de la Copa Libertadores : Flamengo. Vous savez, j’aime Flamengo encore plus que le football. Et j’adore le foot, passionnément ! Il y a toujours 45 000 supporters, une super ambiance.…

Propos recueillis par Adrien Hémard-Dohain pour SOFOOT.com