Pédopornographie : les failles des géants du Web pointés du doigt

Une enquête du « New York Times » souligne les failles des systèmes de détection utilisés par de grandes entreprises comme Microsoft ou Google.

Les efforts des grandes entreprises du numérique pour détecter les contenus pédopornographiques sont-ils à la hauteur ? Non, conclut une enquête publiée samedi 9 novembre par le New York Times. Si cette industrie a su repérer et signaler 45 millions de contenus l'an dernier, « elle a systématiquement échoué à mettre en place des mesures agressives pour y mettre fin », écrit le quotidien américain, qui évoque « des approches incohérentes, souvent unilaterales et menées en secret ».

La quasi-totalité des images repérées par ces entreprises l'ont été grâce à un outil développé en 2009 par Microsoft et le chercheur Hany Farid, PhotoDNA. Utilisé par la plupart des géants du numérique, il est capable de comparer « l'empreinte numérique » de photos mises en ligne à celles présentes dans une énorme base de données d'images pédopornographiques. Ce qui lui permet de détecter automatiquement les images déjà présentes dans cette base, même si elles ont subi des modifications par rapport à l'original. Une méthode efficace, mais pas suffisante, puisqu'elle ne s'appuie que sur une seule base de données - celles présentes dans d'autres listes, mises en place par d'autres organisations, lui échappent. Sans compter que cette méthode est, par nature, incapable de déceler les images inédites mises en ligne.

Des images détectées uniquement en cas de partage

Autre limite : les images pédopornographiques sont souvent stockées sur des plates-formes d'hébergement comme Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive ou Azure. Or ces entreprises n'analysent pas par défaut les fichiers hébergés afin de détecter de potentielles images pédopornographiques - elles ne le font que lorsque le document est partagé, explique le New York Times. Ce qu'ont bien compris certains pédophiles, qui, plutôt que de partager les images hébergées sur ces services, diffusent les codes d'accès à leur compte. Quant à Amazon et Apple, ils ne recherchent jamais ces contenus sur leurs plates-formes d'hébergement, écrit le New York Times.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr