Pédophilie dans l'Église : pas de condamnation requise en appel pour Barbarin

Des réquisitions semblables à celles de la représentante du ministère public lors du procès en première instance en janvier. L'avocat général Joël Sollier n'a pas requis de condamnation ce vendredi matin contre le cardinal Philippe Barbarin. L'archevêque de Lyon est rejugé depuis jeudi en appel pour non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs. En première instance, il avait été condamné à six mois de prison avec sursis. Les neuf parties civiles lui reprochent de ne pas avoir dénoncé à la justice les agissements du prêtre Bernard Preynat alors qu'il en avait connaissance selon elles.Mais pour l'avocat général, « le délit de non-dénonciation n'est pas constitué ». Et selon lui, « la justice ne peut faire du symbolique son principe d'action, ni son but ultime » et doit distinguer le « cas individuel » du Primat des Gaules des « fautes » commises par l'Eglise face à la pédophilie de certains de ses ecclésiastiques. A ses yeux, « il est difficile d'estimer que le cardinal Barbarin avait la volonté ou la conscience d'entraver la justice ». Mais il a tenu à préciser qu'il ne remettait « pas en cause la légitimité de la démarche entreprise par les parties civiles ». « Il n'y a pas, de la part du ministère public, le moindre aveuglement vis-à-vis de la douleur des victimes », a-t-il assuré.LIRE AUSSI > Les leçons du premier procèsCette position n'est absolument pas une surprise. Elle est identique à celle de la procureure le 9 janvier dernier lors du procès en première instance. Cette dernière avait estimé, à l'époque, qu'« une partie des faits sont prescrits et pour ceux qui ne sont pas prescrits, les infractions ne sont pas constituées ». Une décision, elle-même, conforme au classement sans suite de l'affaire, à l'été 2016, par le parquet.À la suite de cette décision, les plaignants avaient alors lancé une procédure de citation directe qui donne le droit à ...