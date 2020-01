Pédophilie dans l'église : comment l'affaire Preynat a libéré la parole des victimes

L'affaire Preynat est hors-norme par le nombre d'enfants abusés et celui de vies broyées. Mais elle dépasse largement celle d'un homme d'Église métamorphosé en un prédateur sexuel en série. Elle a permis, partout en France, la libération de la parole de plusieurs milliers de victimes, parfois très âgées, de curés pédophiles et donc la révélation de multiples scandales qui, depuis quatre ans, éclaboussent le haut clergé. LIRE AUSSI > Bernard Preynat, le père qui se croyait tout-puissant, face aux jugesIncarnant les silences de l'Eglise qui savait mais s'est tue pour protéger l'institution, elle est aussi à l'origine de l'affaire Barbarin. Des anciennes proies de Preynat reprochent à l'archevêque de Lyon, aux manettes du diocèse depuis 2002, d'avoir été au courant du passé déviant de l'aumônier mais de l'avoir maintenu en poste jusqu'en 2015.En mars, le primat des Gaules a été condamné, en première instance, à six mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineur. Il a été rejugé, fin novembre, par la cour d'appel, qui doit rendre son arrêt le 30 janvier. En attendant, il s'est mis en « retrait » de son diocèse. Quelle que soit la décision, il devrait quitter Lyon.Bernard Preynat, l'incarnation d'un clergé tout-puissantDans le « tourbillon » Preynat, c'est toute la hiérarchie de l'Eglise lyonnaise depuis quatre décennies qui est montrée du doigt pour avoir couvert ses agissements. A en croire le dossier judiciaire, les premiers signalements de parents remonteraient à la fin des années 1970. Le cas Preynat est aussi indissociable du combat de ses victimes, rassemblées dans l'association la Parole libérée, qui a inspiré le film à succès de François Ozon « Grâce à Dieu ».« Elles ont eu le courage d'aller porter plainte », salue Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon, qui assistera au procès parce que « c'est ...