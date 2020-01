Pédophilie dans l'église : à Sainte-Foy-lès-Lyon, là où l'affaire Preynat a commencé

Quatre ans après la révélation de « l'affaire Preynat », c'est une paroisse qui reste traumatisée. L'église Saint-Luc de Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône) où officiait le père Bernard Preynat, tente de tourner la page. Des travaux ont été engagés pour effacer les traces du passé. Le labo photo où il convoquait ses jeunes victimes a été muré. L'église a fait tomber, comme un signe d'ouverture et de transparence, ses murs de béton pour les remplacer par des baies vitrées. En septembre 2018, un nouveau prêtre, le père Dominique Ndjoko, chaleureux et enthousiaste, a été affecté à cette église afin de la réconcilier avec ses fidèles.A la veille de l'ouverture du procès du pédophile poursuivi pour « agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans », qui pourrait être reporté en raison de la grève des avocats, la messe dominicale ne fait pas le plein, mais presque. Le public est plutôt âgé. Mais il compte aussi des familles avec des enfants. Et un groupe d'une trentaine de scouts. Des scouts d'ailleurs invités à se rassembler autour de l'autel, après une prière collective dédiée « à toutes les victimes du père Preynat ».« On veut oublier »A la sortie de la messe, sous un soleil radieux, certains se félicitent de ces gestes d'ouverture. « Je vais suivre ce procès avec intérêt et j'espère qu'il sera condamné de façon exemplaire, assène Paulette 86 ans. L'association La Parole Libérée a bien fait de faire éclater cette affaire. » Elle a bien connu Bernard Preynat quand il officiait à Saint-Luc, entre les années 1970 à 1990. « C'était une personnalité particulière. Un charisme hors du commun, il emportait l'adhésion de tout le monde, mais moi, personnellement, j'ai toujours été gêné par sa présence. Je n'ai jamais pu le regarder en face. »L'octogénaire confie aussi que ses deux fils, qui fréquentaient l'église dans les années 1970, ont eu affaire à lui. « ...