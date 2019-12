Pédophilie : au moins 276 sportifs victimes de l'omerta

Au moins 276 victimes, des enfants âgés de moins de 15 ans au moment des faits, sont recensées. Une vaste enquête journalistique, publiée mercredi par un collectif de médias, révèle des « dysfonctionnements majeurs » dans 77 affaires de pédophilie dans le monde du sport depuis 1970.« Football, gymnastique, équitation, athlétisme mais aussi tir à l'arc, roller ou échecs... 28 disciplines sportives sont concernées », rembobinent les journalistes du collectif We Report. LIRE AUSSI > Aux Etats-Unis, Larry Nassar, le monstre des salles de gym, finira ses jours en prisonRéalisée par Disclose, en partenariat avec plusieurs médias français - Mediapart, Rue89 (Bordeaux, Lyon, Strasbourg), L'Équipe, Le Télégramme, La Revue Dessinée, Envoyé Spécial, Brut et Binge - l'enquête évoque notamment le cas du club de natation de Clamart (Hauts-de-Seine), où est licenciée la ministre des Sports, Roxana Maracineanu.La ministre épinglée Dans cette affaire, un entraîneur est mis en examen depuis août 2017 après une plainte pour agression sexuelle sur mineure d'une ancienne nageuse du club, âgée de 14 ans au moment des faits présumés, et qui en a aujourd'hui 22.La ministre, qui se veut en pointe sur ces questions de violences sexuelles dans le sport et avait dénoncé « une omerta », deux mois après sa prise de fonction, a indiqué ne pas avoir lancé d'enquête administrative : « Je ne pense pas, moi, en tant que parent, qu'il y a lieu aujourd'hui d'ouvrir une enquête sur ce club, je trouve qu'il fonctionne bien », répond l'ancienne championne de natation dans l'Equipe. LIRE AUSSI > Violences sexuelles sur les enfants : Riner, Zidane et Fourcade s'engagentLe ministère a ensuite précisé à Disclose qu'une enquête administrative avait été lancée en 2018, avant la prise de fonction de Maracineanu au ministère, sur le club de Clamart « concernant des faits potentiels d'agressions sexuelles », en ...