Pédocriminalité dans l'Eglise en France: le pape exprime "sa honte"

"Je désire exprimer aux victimes ma tristesse, ma douleur pour les traumatismes subis et aussi ma honte, notre honte, ma honte pour une trop longue incapacité de l'Eglise à les mettre au centre de ses préoccupations", a-t-il affirmé au cours de son audience générale hebdomadaire.

"Je prie et prions tous ensemble, à toi Seigneur la gloire, à nous la honte. C'est le moment de la honte", a insisté le pape argentin. Evoquant "une épreuve dure mais salutaire", il a appelé "les catholiques français à assumer leurs responsabilités pour que l'Eglise soit une maison sûre pour tous".

Avant le début de l'audience générale, quatre évêques français présents au Vatican ont prié en silence avec le pape François : Mgr Gobilliard, l'évêque auxiliaire de Lyon, Mgr Yves Le Saux, l'évêque du Mans, Mgr Laurent Dognin, l'évêque de Quimper et de Léon et Mgr Pierre-Yves Michel, l'évêque de Valence.

Les quatre évêques, qui étaient à Rome dans le cadre d'un pèlerinage, avaient prévu de longue date d'assister à cette audience. Averti de leur présence, le pape les a invités juste avant qu'il n'entre dans la grande salle Paul VI.

"Le pape, l'air grave, nous a invités à prier ensemble en silence pour les victimes. Compassion et silence, tels étaient les deux seuls mots du pape", a confié après coup Mgr Gobilliard, cité par l'agence de presse i.media.

Au cours de l'audience, François s'est tourné vers les quatre évêques français au moment d'appeler tous les responsables religieux à "poursuivre tous leurs efforts pour que de tels drames ne se reproduisent plus".

Pope Francis (R) speaks with French bishop Yves Le Saux during the weekly general audience on October 6, 2021 at Paul-VI hall in the Vatican. ( AFP / Filippo MONTEFORTE )