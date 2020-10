Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pedersen s'impose, Sénéchal deuxième Reuters • 11/10/2020 à 16:15









Pedersen s'impose, Sénéchal deuxième par Samuel Messberg (iDalgo) Le Danois Mats Pedersen ancien champion du monde en 2019 s'est imposé ce dimanche dans la classique de Gand Wevelgem. Florian Sénéchal et Matteo Trentin complètent le podium. Après une course où les coureurs se sont éliminés un par un à la pédale, neuf coureurs se sont retrouvés seuls en tête, parmi lesquels ne figuraient que des favoris. Wout Van Aert 8ème et Mathieu Van Der Poel 9ème étaient présents aussi mais se sont fait surprendre par l'attaque de Matteo Trentin et Alberto Bettiol à 2km de l'arrivée. A une semaine du Tour des Flandres, tous les favoris ont tout de même répondu présents pour tenter d'aller chercher une des plus grande Classique du circuit.

