Pécresse rencontre Sarkozy toujours muet sur son soutien

Valérie Pécresse, candidate LR à la présidentielle, arrive pour une rencontre avec l'ancien président Nicolas Sarkozy, le 11 février 2022 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Valérie Pécresse rencontre vendredi Nicolas Sarkozy dont le soutien se fait attendre, nourrissant les spéculations alors que plusieurs sarkozystes ont rallié le camp Macron à quelques jours de son premier grand meeting de campagne.

L'ancien chef de l'Etat et la candidate LR se sont retrouvés vers 11H30 dans les bureaux parisiens de Nicolas Sarkozy, un rendez-vous calé "depuis dix à quinze jours" selon l'équipe de campagne de Valérie Pécresse, qui assure que les deux responsables "se voient régulièrement".

La rencontre a pris une importance particulière après une succession de signaux d'alerte.

D'abord plusieurs ralliements à Emmanuel Macron: l'ancien ministre sarkozyste Eric Woerth mercredi, jeudi la maire de Calais Natacha Bouchart et vendredi l'ancienne secrétaire d'Etat Nora Berra.

Jeudi Rachida Dati a étrillé Patrick Stefanini, le directeur de campagne de Valérie Pécresse, le qualifiant de "loser" et de "déserteur" dont elle n'a "pas de leçons à recevoir".

Surtout, des propos prêtés à Nicolas Sarkozy dans un article du Figaro ont nourri les spéculations: "Valérie part dans tous les sens", elle est "inexistante" et "n'a rien compris à la campagne", "il n'y a pas de dynamique"...

Après un début en fanfare début décembre, la campagne de la présidente de la région Ile-de-France patine en effet, et des critiques s'expriment sur son caractère trop technique.

Loin derrière Emmanuel Macron dans les sondages, Valérie Pécresse est dans un mouchoir de poche avec ses rivaux d'extrême droite Marine Le Pen et Eric Zemmour.

Dans l'équipe de la candidate, on relativise: "il ne faut accorder aucune importance" aux ralliements dont "les électeurs se fichent éperdument", affirme l'un. "C'est à Nicolas Sarkozy de décider de ce qu'il dit" sur son soutien, assure un autre.

- "Rugueux" -

Mais certains ne cachent pas leur agacement après ces ralliements.

"C'est calculé à quelques jours du meeting" dimanche, affirme un pécressiste qui vise le camp Macron: "c'est la preuve que Valérie Pécresse les inquiète".

"Cela installe le fait que le meeting sera ultra déterminant" alors que 6.000 personnes sont attendues au Zenith de Paris, ajoute-t-il, convaincu que Nicolas Sarkozy "joue" avec la situation et veut rappeler son poids.

Dernier président que la droite ait connu, figure du commandeur de toute une famille politique, il n'a toujours pas apporté son soutien à Valérie Pécresse et affiche une certaine proximité avec Emmanuel Macron.

Le 30 janvier sur France 3, la candidate disait sa "conviction" que l'ancien chef de l'Etat "soutiendra sa famille politique" mais "c'est son choix", martelait-elle, avant d'ajouter: "Je ne suis pas une fille sous tutelle, moi j'ai mon indépendance".

"Pas sûr que ça lui ait plu", juge un ex-LR rallié à la macronie, qui l'assure: "la voix de Nicolas Sarkozy compte dans l'électorat de droite. Ce serait un coup de tonnerre s'il ne la soutenait pas".

Valérie Pécresse a aussi beaucoup fait référence à Jacques Chirac dans cette campagne: en Corrèze, dans ses discours, mais aussi Argenteuil, là où Nicolas Sarkozy qui avait fait une sortie mémorable sur les "racailles" en 2005.

"Elle serait bien inspirée de me citer un peu si elle veut que je la soutienne", aurait selon Le Figaro affirmé Nicolas Sarkozy à propos de celle qu'il a nommée deux fois ministre. "Qui l'a fait ministre pendant cinq ans, hein, c'est Chirac?".

Des propos difficilement vérifiables, même si les interlocuteurs de l'ancien chef de l'Etat témoignent qu'il peut avoir la dent dure.

"Sur la forme il est assez rugueux. Il n'est pas dans la détestation absolue mais bon.... Il voit le manque d'impact des mesures, le Kärcher ça lui a pas fait plaisir parce qu'elle lui a pas demandé", témoigne un élu, en allusion aux propos martiaux de la candidate pour "ressortir le Kärcher face à la délinquance.

Et puis "Sarko il a besoin d'être traité. Macron le traite un peu", ajoute cet élu qui se dit "assez pragmatique: si on est en position de battre Macron, il n'aura pas d'autre choix que de nous soutenir. Par contre si on est en difficulté, il peut nous appuyer sur la tête".