Pécresse réclame 4 mds EUR à l'Etat pour moderniser les infrastructures en Ile-de-France

La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse réclame 4 milliards d'euros à l'Etat pour moderniser les infrastructures de transports publics de la région et achever les projets en cours, dans une interview au Parisien publiée vendredi.

Mme Pécresse, qui préside aussi l'autorité régionale des transports Ile-de-France Mobilités, évalue à 10 milliards d'euros les besoins financiers ces cinq prochaines années, en plus du chantier du métro du Grand Paris.

"Il n'est question ici que de la modernisation de l'existant, de prolongements et de la réalisation de projets qui sont dans les cartons depuis dix ans et que tout le monde attend", a précisé l'élue (LR).

"Ils sont colossalement importants et pourront résoudre les problèmes des RER A, B, D, E, mais aussi de l'ensemble du réseau, etc.", a-t-elle ajouté, citant le prolongement du RER E (Eole) à l'est, une nouvelle signalisation pour les RER B et D, des prolongements de lignes de métro, des tramways ou des aménagements de gares.

"Je suis prête à mettre un euro quand l'Etat en mettra un", soit "4 milliards" pour l'Etat, autant pour la région et le reste pour les départements franciliens et la Ville de Paris, a-t-elle relevé.

L'Etat n'a pour l'instant promis que 200 millions d'euros par an, soit 1 milliard sur la période. "Clairement, le compte n'y est pas", a regretté Mme Pécresse.

La Première ministre "Elisabeth Borne, quand elle était au ministère des Transports, a eu le courage de dire que la priorité devait être donnée aux transports du quotidien", a-t-elle rappelé, notant que 70% des usagers des transports en commun en France sont en Ile-de-France.

"Nous sommes au milieu du gué" dans l'effort de modernisation des voies ferrées de la région, a-t-elle notamment estimé, pointant au passage la mauvaise gestion des chantiers, selon elle, de SNCF Réseau qui "fait du chantage permanent à l'arrêt des chantiers en réclamant davantage d'argent pour compenser les surcoûts".

S'il n'y a pas de contrat avec l'Etat, "nous ne pourrons pas poursuivre les projets en cours à la fin de l'année 2022", a prévenu Mme Pécresse.

Après une rencontre vendredi matin avec le nouveau ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, son entourage a jugé ce dernier "à l'écoute".

"Nous jugerons seulement sur les actes", a-t-on indiqué à l'AFP.

Valérie Pécresse a insisté auprès de M. Beaune sur la nécessité de négocier un contrat de plan Etat-région "ambitieux".

Elle a demandé à l'Etat de "reprendre en main SNCF Réseau (...) pour que les projets soient délivrés" et "a rappelé les finances tendues d'Ile-de-France Mobilités, en raison du Covid, dont l'impact n'est pas terminé", dans un contexte de fréquentation des transports en commun en berne et de forte inflation ferroviaire, a-t-on ajouté de même source.

"Le ministre a souhaité organiser ce premier échange rapidement pour évoquer la priorité que représentent les transports du quotidien à Paris et en Ile-de-France", a indiqué le cabinet de M. Beaune à l'AFP.

"Nous devons y travailler conjointement entre la région (...) et l'Etat. Ce sera notamment le cas dans le cadre des contrats de plan 2023-2027 en préparation", a-t-il ajouté, précisant qu'un nouveau point serait organisé "d'ici début septembre".