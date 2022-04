Pécresse en visite express en Guadeloupe sur fond de pouvoir d'achat

La candidate LR à l'élection présidentielle Valérie Pécresse, à Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) le 4 avril 2022 ( AFP / Carla BERNHARDT )

"Je garde toujours le meilleur pour la fin!" Dans la dernière ligne droite de sa campagne, Valérie Pécresse a fait une visite éclair lundi en Guadeloupe où elle a profité de ses quelques heures sur place pour rencontrer les habitants et vanter ses mesures pour le pouvoir d'achat.

Arrivée vers 14H00 à Pointe-à-Pitre, retour prévu à 20H30, la candidate LR à l'élection présidentielle a mené sa visite au pas de charge: rencontre avec le président de région Ary Chalus, visite d'une sucrerie, déambulation suivie d'une réunion publique...

Au Moule, sur la côte Est de l'île, Valérie Pécresse a mené campagne dans la pure tradition chiraquienne, entrant dans les boutiques --"j'ai envie de tout acheter"--, discutant avec un jeune féru de musculation --"Y a du lourd!"--, voire s'installant sur le siège passager d'une voiture qui venait de s'arrêter à sa hauteur pour faire un selfie avec la conductrice.

Une aisance qui rappelait celle affichée dimanche lors de son meeting porte de Versailles à Paris, et qui contrastait avec les déplacements ou discours plus techniques de son début de campagne.

Les badauds semblent apprécier, sur la place du Moule où elle est accompagnée par le comité LR local.

"Une femme présidente ce serait bien?", demande-t-elle à un groupe d'hommes discutant sur un banc. "Ce serait plus responsable", répond un homme en T-shirt rayé. "Pas n'importe laquelle hein, faut pas se tromper, pas Marine Le Pen!", lance Valérie Pécresse.

Une semaine après la venue chahutée de la candidate du Rassemblement national, il était important pour la candidate LR d'afficher le bon accueil que lui réservent les Antilles.

Concert de tambours à l'aéroport, confitures et gelées en cadeaux, jeune assurant qu'il votera pour elle "des deux mains, des quatre mains samedi": "On voudrait que ça dure encore trois semaines!", lance la candidate dont la campagne a connu un certain nombre de trous d'air.

Quant à la qualité de l'accueil, "c'est de bon augure", selon Valérie Pécresse qui plafonne à environ 10% dans les sondages, loin derrière Emmanuel Macron et la candidate RN Marine Le Pen.

La candidate LR ne se prive pas d'attaquer le chef de l'Etat, lançant aux passants du Moule: "Et Emmanuel Macron, il a fait quoi en Guadeloupe?".

"Des promesses qu'il n'a pas tenues", répond l'un. "Il a viré les hospitaliers", assure l'autre.

- "Panier de 600 produits" -

Dans ce département particulièrement touché par la vie chère, la candidate plaide pour sa mesure phare "hausse de 3% des salaires dès juin et de 10% sur le quinquennat". Mais elle promet aussi qu'"il faut un panier de 600 produits de première nécessité aux prix contrôlés".

"Vous avez de petits salaires et vous avez les prix les plus chers, ce n'est pas possible avec 30% de Guadeloupéens qui vivent sous le seuil de pauvreté", assure-t-elle le soir, lors d'une réunion au public clairsemé.

Principales propositions de Valérie Pécresse, candidate à l'élection présidentielle 2022 ( AFP / )

Un peu plus tôt, après sa visite de la sucrerie, elle avait aussi promis "un seul guichet pour faire de vrais investissements pour les infrastructures" dans les Outremers.

Sept heures de visite pour 17 heures d'avion, la visite tenait du tour de force. Mais pas question de ne pas passer par la case outremer: "J'avais promis de venir, j'ai tenu mes engagements, car je tiens toujours", assure la candidate LR, qui a dû annuler sa visite programmée les 5 et 6 mars à La Réunion à cause de la guerre en Ukraine.

La présidente de la région Ile-de-France filtre aussi, lors de cette escale guadeloupéenne, sous la candidate à la présidentielle lorsqu'elle explique: "Depuis six ans on a fait des partenariats avec les Outremers pour qu'il y ait continuité territoriale. J'y crois beaucoup car les Outremers sont une richesse".

A la présidentielle de 2017, Emmanuel Macron était arrivé en tête du 1er tour en Guadeloupe avec 30,2% des voix devant Jean-Luc Mélenchon (24,1%) et François Fillon (14,5%).